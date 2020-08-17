رئيس التحرير

محمود مسلم

الشرطة الصومالية تعلن تحرير رهائن بعد احتجازهم بفندق بمقديشو

كتب:

(أ.ش.أ)
10:26 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
عناصر من حركة "الشباب" الصومالية

عناصر من حركة "الشباب" الصومالية

أعلنت الشرطة الصومالية، تحرير الرهائن الذين تم احتجازهم بفندق بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعدما اقتحم 4 مسلحين فندق "ايليت"، فيما تمكنت الشرطة من قتل المسلحين وإنقاذ عشرات الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر: بدأ الهجوم بانفجار سيارة مفخخة دمرت بوابات الأمن المؤدية إلى الفندق، ليتمكن المسلحون من الدخول واحتجاز رهائن معظمهم من الشباب.

من جانبها، أعلنت حركة الشباب الإرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم.

اقرأ المزيد:

تحرير 3 رهائن من قراصنة الصومال بعد عامين من الاختطاف

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على بلدة بمنطقة "شابيلي السفلى"

عاجل.. مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين بسبب تفجير انتحاري في الصومال

الصومال: ارتفاع حصيلة إطلاق النار في مقديشو إلى 10 قتلى