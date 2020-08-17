الشرطة الصومالية تعلن تحرير رهائن بعد احتجازهم بفندق بمقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، تحرير الرهائن الذين تم احتجازهم بفندق بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعدما اقتحم 4 مسلحين فندق "ايليت"، فيما تمكنت الشرطة من قتل المسلحين وإنقاذ عشرات الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر: بدأ الهجوم بانفجار سيارة مفخخة دمرت بوابات الأمن المؤدية إلى الفندق، ليتمكن المسلحون من الدخول واحتجاز رهائن معظمهم من الشباب.

من جانبها، أعلنت حركة الشباب الإرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم.