أحمد الجارالله: المشروعات المنفذة في عهد السيسي مفخرة للمصريين

قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية عميد الصحافة الخليجية أحمد الجارالله، إن المشروعات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل مفخرة للشعب المصري.

وأوضح الجارالله، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رئيس مصر السيسي، والله أنك وعدت وأوفيت، مفخره إفتتاحك للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو".

وأضاف الجارالله، أن المشروعات الكثيرة التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يستحقها الشعب المصري، تؤكد أن مصر بخير، وأن زمنها القادم فيه كل الخير.