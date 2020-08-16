خالد أبوبكر: تأمين الداخلية لاستقلال السيسي للمترو كان "عشرة على عشرة"

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن تأمين وزارة الداخلية لركوب الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعه لفيف من كبار رجال الدولة، أحد قطارات المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق كان رائعًا للغاية، متابعًا: "كان 10 على 10".

وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "زرت الإليزيه والبيت الأبيض، وأقول إننا أكثر قصور الرئاسة انضباطًا، فهناك من يعمل في الديوان والمناصب وغيرها، فهم يتعاملون بانسيابية غير عادية وكل شيء مدروس، ومتناغمون في العمل أيضًا".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، واستقل مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وعدد من المسئولين، المترو من محطة عدلي منصور للمحطات التالية.

وكان السفير بسام راضي قد أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تُعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.