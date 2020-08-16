خالد أبو بكر: عدلي منصور كاد أن يبكي بعد تقدير السيسي له اليوم

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن كل من كان موجودًا في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، تأثروا بتعامل الرئيس السيسي مع المستشار عدلي منصور رئيس مصر الأسبق، في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on": "عدلي منصور كاد أن يبكي بسبب ما فعله معه الرئيس السيسي من حيث الشكل والمضمون والخطاب".

وتابع: "الرئيس السيسي قدم عدلي منصور عليه في كل الخطوات، وذلك كي يلاحظ الجميع هذا الأمر، كان أمرًا تاريخيًا بالنسبة لمصر، وهذا المشهد لم يتكرر في الدول العربية كثيرًا وقد يكون لم يحدث من قبل، ولذلك تأثر جدًا من كلمات الرئيس عنه".

وأشار إلى أن منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشار عدلي منصور، درع وزارة النقل الذي أهداه إياه الفريق كامل الوزير لم يكن متوقعًا أبدًا: "عدلي منصور تأثر جدًا وكان ماسك دموعه بشكل غير عادي".