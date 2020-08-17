برنامج لتأهيل 3 آلاف طالب صيدلة لسوق العمل بعنوان الاسكتشاف الوظيفي

يخضع قرابة 3 آلاف طالب وطالبة من السنوات النهائية الدراسية بكليات الصيدلة في مختلف الجامعات المصرية لبرنامج تدريبي مكثف تحت مُسمى "برنامج الاستكشاف الوظيفي"، يأتي ذلك للعام العاشر على التوالي من برنامج التدريب الصيفي، الذي تُنظمه إحدى شركات الأدوية الرائدة بمجال صناعة الدواء.

وقال الدكتور جورج سعدان، رئيس قطاع المواد البشرية بشركة إيفا فارما، إن التدريب بدأ إلكترونياً منتصف يوليو الماضي، في ضوء انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أن "الشركة" استطلعت رأي المتدربين عقب انحصار الفيروس، ليبدأ قرابة 1700 طالب منهم زيارات ميدانية لمصانع الشركة، وتدريب ميداني بناءً على رغبتهم.

وأضاف "سعدان"، في بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، أن التدريب يستغرق 7 أسابيع كاملة، بواقع 28 محاضرة يلقيها نخبة من المتخصصين بمختلف المجالات، بينهم أساتذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفرع جامعة "اسلسكا" الفرنسية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وقيادات بالشركة، بالإضافة لتدريبات عملية.

ومن المقرر، أن تحتفل أكاديمية إيفا للموهوبين بانتهاء برنامج التدريب الصيفي أواخر أغسطس الجاري، حيث سيتم تقديم شهادات لجميع المتدربين، مع مميزات خاصة للمتميزين منهم.

وأوضح أنه يتم تدريب الطلاب على الأساسيات التي يحتاجها الصيدلي في ممارسة عمله، وصقل مهاراتهم، بداية من المهارات الشخصية، وعلوم التسويق، والتسويق الإلكتروني، واتخاذ القرارات، والإدارة، والجودة، وعمليات التصنيع الدوائي.

وشدد على التزام الشركة بتوفير جميع مستلزمات الوقاية للطلاب خلال زياراتهم الميدانية، والتدريبات الميدانية التي تجري لهم، لافتاً إلى أن التدريبات النظرية والعملية تتم على التوازي.

وأشار "سعدان"، إلى مشاركة المتدربين في توعية المرضى عن الأمراض، والأدوية الخاصة بهم، عبر زيارة لآلاف الصيدليات، موضحاً أن التوعية كانت عن عدة أدوية، منها الخاص بالفتيامينات، ودورها في تعزيز وتقوية المناعة، وأخرى متعلقة بأدوية البرد والانفلونزا، وأدوية ومستلزمات أخرى مثل أدوية التخسيس.

وأشارإلى أن الباب سيظل دائما مفتوحاً لجميع المتدربين لتقديم افكارهم التي تهدف للتحسين والتطوير، لافتاً إلى أن من سيطرح أفكاراً متميزة، ويظهر مهارة خلال التدريب سيكون مؤهل للحصول على فرص عمل داخل المؤسسة فور انتهاء دراستهم.