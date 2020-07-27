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التعليم العالي: استمرار تقليل عدد المقبولين بكليات الصيدلة 30%

كتب:

محمود البدوي
11:42 م | الإثنين 27 يوليو 2020
الدكتور حسام عبد الغفار .. المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

الدكتور حسام عبد الغفار .. المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر لديها زيادة في عدد خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية بالمقارنة بالمعدلات العالمية، لذا قررت الوزارة العام الماضي تقليل عدد المقبولين بكليات الصيدلة بنسبة 30%، والوزارة تسير هذا العام في نفس الاتجاه.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن تحديد عدد المقبولين في كليات القطاع الطبي يجري بناءا على دراسة جرى عملها بمستشفيات الجامعية لاحتياجات مصر من خريجي كليات القطاع الصحي لمدة 5 سنوات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدراسة تشمل كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي والفنيين الصحيين والصيدلة والقطاع الصحي كله، وهى دراسة مبنية على عدد القبول من الخريجين وعدد الزيادة السكانية.

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