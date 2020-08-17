اعتقال 25 مسلحا من حركة طالبان في عملية أمنية بكابول

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم، اعتقال 25 من مسلحي حركة "طالبان" بينهم 3 قادة، وذلك في عملية أمنية تم تنفيذها في منطقة "شكردارا" بالعاصمة كابول.

وذكرت الوزارة الأفغانية، في بيان لها نقلته قناة "طلوع" المحلية، أن القوات صادرت كمية من الأسلحة خلال هذه العملية، مشيرة إلى أن مجموعة من القوات ستبقى في المنطقة لتأمين المواطنين حيث أن عناصر الحركة المسلحة كانت تثير الرعب في نفوسهم.

وأضافت الدفاع الأفغانية، أن 5 من عناصر الحركة قتلوا خلال هذه العملية التي نفذتها القوات الأفغانية في حين أصيب اثنان آخران بجروح، مشيرة إلى أنه تم تطهير المنطقة بالكامل من العناصر المسلحة.

ولم يشر البيان إلى أي تفاصيل بشأن سقوط ضحايا في صفوف قوات الأمن الأفغانية، كما أن حركة "طالبان" لم تعلق بعد على هذه الأنباء حتى الآن.

مقتل 23 من عناصر طالبان في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن

وأعلنت الدفاع الأفغانية، اليوم، مقتل ما لا يقل عن 23 من عناصر طالبان وإصابة 9 آخرين في اشتباكات عنيفة اندلعت مع القوات الأفغانية في أقاليم "بادجيس" و"جازني" و"ميدان وردك".

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أن 17 من عناصر حركة طالبان على الأقل قتلوا فيما أصيب 7 آخرون في هجمات على نقاط تفتيش أمنية في منطقة "قادس" بإقليم "بادجيس".

وأضافت القناة الأفغانية، أن 4 آخرين من عناصر الحركة قتلوا فيما أصيب آخر في منطقة "أندار" بإقليم "جازني" بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات مع قوات الأمن الأفغانية، مشيرة إلى أن 2 آخرين من مقاتلي الحركة قتلا، فيما أصيب واحد في اشتباكات مع قوات الأمن في منطقة "جالرز" بإقليم "ميدان وردك".

ولقى 4 من عناصر طالبان مصرعهم فيما أصيب 4 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة قبل آوانها شمال أفغانستان.

وقال "فيلق شاهين 209 العسكري"، في بيان، اليوم، إن الحادث وقع أثناء انشغالهم في تصنيع عبوة ناسفة على جانب طريق أحد مساجد إقليم بلخ الشمالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وأضاف "فيلق شاهين 209"، أن مجموعة مكونة من 8 خبراء من طالبان كانت مشغولة بتصنيع قنبلة داخل مسجد في إحدى قرى الإقليم، مشيرا إلى أن الانفجار السابق لأوانه الناجم عن عبوات ناسفة أدى إلى مقتل 4 من مقاتلي طالبان وإصابة 4 آخرين على الأقل.

وأوضح الفيلق، أن الانفجار أدى أيضا إلى تدمير مخبأ كبير للمتفجرات ومواد أخرى كانت الحركة تستخدمها لتصنيع العبوات الناسفة.ولم تعلق طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.