إصابة إحدى أعضاء فريق التفاوض الأفغاني مع طالبان في هجوم مسلح

أعلن رئيس الفريق الذي شكلته الحكومة الأفغانية للتفاوض مع طالبان، إصابة إحدى أعضاء الفريق في هجوم عسكري مسلح في أفغانستان.

وقال معصوم ستانيكزاي، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فوزية كوفي، إحدى أعضاء فريق التفاوض، هاجمها مسلحون مجهولون ليلة الجمعة في منطقة قرباج بمدينة كابول".

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم، عن ستانيكزاي قوله إن العضوة في فريق التفاوض أُصيبت بجروح في الهجوم، إلا أن أن حالتها الصحية مطمئنة.

ودعا ستانيكزاي، المؤسسات الأمنية إلى التحقيق في الأمر ومشاركة نتائج التحقيق مع وسائل الإعلام.

جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تعقد الجولة الأولى من محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية في الدوحة منتصف هذا الأسبوع.