طوكيو تسجل 161 إصابة جديدة بكورونا في أدنى مستوى منذ 3 أسابيع

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، تسجيل 161 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى مستوى خلال 3 أسابيع، وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات مجددًا في جميع أنحاء البلاد مع بداية أسبوع العمل الجديد بعد "عطلة بون" الصيفية.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن أحدث الإحصائيات، وهي الأدنى منذ تسجيل 131 إصابة في 27 يوليو الماضي، رفعت العدد التراكمي في العاصمة إلى 17875 مصابا، مع 340 حالة وفاة.

ورفعت حكومة العاصمة حالة التأهب للوباء إلى أعلى المستويات، مما يعني انتشار العدوى، وطلبت السلطات أيضا من الأماكن التي تقدم المشروربات الكحولية الإغلاق بحلول الساعة 10 مساء حتى نهاية أغسطس الجاري.