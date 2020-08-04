اليابان تستثني معلمي المدارس الدولية من حظر الدخول للحد من كورونا

أعلنت حكومة اليابان، اليوم، استثناء الأجانب العاملين في مجال التدريس بالمدارس الدولية وعائلاتهم من الحظر المفروض على السفر والمفروض بهدف الحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحفي، إن دخول معلمي المدارس الدولية إلى البلاد لأول مرة والسماح لهم بالذهاب والعودة يعتبر "ظرفًا استثنائيا" لحماية حقوق الأطفال في تلقي التعليم، وبسبب الصعوبات في إيجاد بدائل في اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأضاف موتيجي، أنه "فيما يتعلق بالمدرسين في المدارس الدولية وعائلاتهم، نقبل دخولهم وكذلك إعادة دخول أولئك الذين لديهم وضع الإقامة".

وتحظر اليابان حاليًا دخول جميع الرعايا الأجانب من 146 دولة ومنطقة من حيث المبدأ، وأثار رفض عودة الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة انتقادات شديدة، خاصة من جانب المغتربين في اليابان، حيث تمنعهم اليابان فعليًا من السفر إلى الخارج والعودة وهناك استثناءات أخرى في الحالات الإنسانية مثل عودة الأجانب إلى بلادهم بسبب وفاة أحد أفراد الأسرة.