ارتفاع حالات كورونا بمستشفيات العزل بمطروح إلى 43

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مستشفيات العزل في مطروح إلى 43 شخصاً.

وقال الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ"الوطن" إن عدد المصابين المحتجزين في مستشفى عزل النجيلة بلغ 30 مصاباً، وفي مستشفى حميات مطروح 5 حالات بالإضافة إلى مستشفى الصدر 8 حالات.

وأضاف "على" أن جميع الحالات المصابة مستقرة، وتخضع للعلاج وتستجيب ويجرى متابعتهم من خلال فرق طبية متميزة وأطقم تمريض على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، قائلا: "مستشفى النجيلة أول مستشفى عزل في مصر له خبرة كبيرة ومتميزة في علاج حالات كورونا".