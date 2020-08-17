عاجل.. الحكومة تعلن استعدادها لـ"موجة كورونا المحتملة"

أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الاستعداد بصورة كاملة لاحتمال وجود موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد "زيدان"، خلال الاجتماع، أن الاستعدادات تشمل توفير الأجهزة أو المستلزمات الطبية، مضيفاً: "يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن".