عاجل.. وزيرة الصحة: صرف 190 ألف حقيبة أدوية لمصابي ومخالطي كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استمرار صرف العلاج للمخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالات العزل المنزلي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، أن الوزارة صرفت قرابة 190 ألف حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية منها 143.480 حقيبة وقائية للمخالطين من الكبار، و46.697 حقيبة وقائية للمخالطين من الأطفال.