مقتل جندي سوري وإصابة اثنين في ضربة جوية للتحالف بريف الحسكة

استهدفت طائرة تابعة لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم، حاجزا للجيش السوري جنوب شرق القامشلي بريف الحسكة؛ ما أدى إلى مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن طائرة تابعة لقوات التحالف قامت بالاعتداء على حاجز للجيش السوري في تل الذهب جنوب شرق القامشلي؛ بعد منع جنود الحاجز مرور دورية لقوات التحالف ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين بجروح، نقلا إلى مشفى القامشلي الوطني لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.