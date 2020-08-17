مصرع مسجل خطر وإصابة ضابطين وأمين شرطة في حملة أمنية بأسيوط

لقي مسجل خطر مصرعه بينما أصيب ضابطان وأمين شرطة في تبادل لإطلاق النيران بينه وبين قوات الأمن خلال حملة أمنية لإلقاء القبض عليه في الأحكام الصادرة ضده بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير المباحث الجنائية بوصول معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث مركز شرطة القوصية مفادها وجود المتهم الهارب "وليد الصغير" 38 عاما المطلوب في قضايا سلاح ومخدرات بقرية بني قرة دائرة مركز القوصية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى إعداد مأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط وبمشاركة ضباط مباحث المديرية ومباحث مركز شرطة القوصية وفور وصول القوات إلى موقع وجود المتهم بادر بإطلاق النيران على القوات مما دفع القوات لمبادلته إطلاق النيران فأصيب بإحداها وتوفي في الحال وكذا إصابة نجله "علاء" جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جامعة أسيوط.

كما أسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة ضابطين وأمين شرطة من أفراد الحملة جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة.

جارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.