برلماني: مصر مؤهلة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى

أعرب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن ثقته التامة أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال مشروعات البنية الأساسية والتحتية خاصة المتعلقة بالنقل من شبكة الطرق القومية والأنفاق والكباري، لأن قطاع النقل هو أساس التنمية.

وقال "زين الدين" في بيان أصدره اليوم، أن هذه المشروعات جعلت مصر مؤهلة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى، مؤكدا أن شبكة النقل من طرق ومطارات ووسائل النقل أحد أهم وسائل التنمية لأي دولة في العالم.

ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي على ماحققه لمصر من مشروعات لم تتحقق على مدى أكثر من نصف قرن، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققه الفريق كامل الوزير وزير النقل في تنفيذ التكليفات الرئاسية باحترافية ومهنية وبمواصفات عالمية وفي توقيتات زمنية غير مسبوقة.