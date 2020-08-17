برلماني يطالب بإطلاق اسم ممرضة توفت بكورونا على أحد شوارع السويس

تقدم النائب عبد الحميد كمال بمذكرة إلى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يطلب من خلالها إطلاق اسم فوقية شوقي محمد الممرضة التي توفت متأثرة بفيروس كورونا، أثناء عملها بمستشفى السويس العام، على أحد الشوارع بالمحافظة.

وأضاف النائب أن إطلاق اسم الشهداء من الجيش الأبيض تيمنا بأبناء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، يأتي تخليداً للقامات من المصريين الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ودائما المجد والخلود للشهداء.

يذكر أن النائب عبد الحميد كمال قدم مشروع قانون لمعاملة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة وهيئة الإسعاف الذين أصيبوا أو توفوا بسبب فيروس كورونا كالشهداء من قوات الشرطة والجيش والمدنيين، معنويا وأدبيا وماليا، حيث أحال رئيس مجلس النواب القانون للجنة التشريعية والصحة والقوى العاملة لمناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة.