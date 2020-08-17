 بيع 11 محلا وصيدلية فى أول مزاد بالعلمين الجديدة

صرح المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بأنه تم عقد أول مزاد لبيع المحلات بالعلمين الجديدة، لتوفير خدمات للاسكان المتميز بالمدينة. وأشار إلى أنه تم بيع ١١ محلاً بأنشطة مختلفة وصيدلية، بمتوسط سعر المتر ٣٦٥٠٠ للمحلات، والصيدلية ٥٤٠٠٠ للمتر.

وأوضح أن المحلات التى تم بيعها بأنشطة: مينى ماركت، وبقالة، وادوات صحية، وادوات كهربائية، وحلوانى، وحلاق وسوبر ماركت.. والإقبال كان كبيرا، حيث سدد 70 مواطنا رسوم التأمين و١٢ منهم استكملوا الإجراءات.