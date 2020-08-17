حسين الجسمي يحقق 1.5 مليون مشاهدة لـ"بالبنط العريض" خلال 48 ساعة

حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، أكثر من 1.5 مليون مُشاهدة، وذلك في أقل من 48 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما، ويقول في مطلعها: حبيبي بالبُنط العريض غالي وأقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون بيقولولي أنا بيك مريض.

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر، والذي قام بكتابة الأغنية، قد احتفل عبر توتير بتصدر الأغنية التريند، حيث كتب "بالبنط العريض.. تريند رقم 3 داخل مصر على يوتيوب".