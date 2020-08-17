موسكو: عودة أكثر من 300 لاجئ إلى سوريا من لبنان خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 310 لاجئين منهم 93 امرأة و158 طفلا عادوا، خلال 24 ساعة الماضية، إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وقال المركز الروسي في بيان، اليوم، إنه لم يجر رصد عودة أي لاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي، مشيرا إلى عدم تسجيل عودة نازحين أيضا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف المركز أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث جرى اكتشاف وتدمير 36 عبوة ناسفة.