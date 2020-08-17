لوكاشينكو: لن تكون هناك إعادة للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أنه لن تكون هناك إعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد، وأن إعادة الانتخابات الرئاسية كما يطالب البعض، يعني اختفاء المصانع والمؤسسات الإنتاجية العملاقة في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف لوكاشينكو، "لا تنتظروا مني أبدا أن أفعل شيئا من هذا القبيل تحت الضغط، لن تكون هناك إعادة انتخاب، لأنه لن يكون بعد ذلك، لا مصنع مينسك للجرارات ولا مصنع مينسك للسيارات ولا مصنع بيلاروس لإنتاج الشاحنات العملاقة، سيختفي وسيتدمر كل شيء في غضون ستة أشهر".

وطالب لوكاشينكو، بتنفيذ إعادة توزيع السلطة من خلال العملية الدستورية، وليس من خلال المظاهرات في الشارع.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم، إن حوالي 300 شخص احتشدوا أمام سفارة بيلاروسيا في العاصمة الروسية موسكو للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا واستخدام القوة من قبل الشرطة أثناء تفريق المتظاهرين هناك.

وأوضحت الوكالة الروسية، أن اليوم هو الثامن على التوالي الذي يأتي فيه المتظاهرون إلى سفارة بيلاروسيا، مشيرة إلى أن المتظاهرين شكلوا سلسلة بشرية بطول شارع ماروسيكا الذي يتواجد به مبنى السفارة وامتدوا حتى أقرب محطة مترو وحمل العديد منهم الزهور والأعلام البيضاء والحمراء والملصقات.

من جانبها، حافظت الشرطة الروسية على القانون والنظام، ولم يتم اعتقال أحد.

زاخاروفا تنتقد دعوات ماكرون بشأن التظاهرات في بيلاروسيا

بدورها، انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه الفعال للمشاركين في المظاهرات في العاصمة البيلاروسية "مينسك" ومدن أخرى.

وتساءلت زاخاروفا، الويم، ما إذا كان الرئيس الفرنسي قد طالب الاتحاد الأوروبي بدعم مئات الآلاف من السترات الصفراء الذين يتظاهرون في باريس، مضيفة: "متى سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن انتظار طلبات رؤساء الدول الأعضاء ويبدأ في التحرك بشكل استباقي لدعم الاحتجاجات في مجالاته؟".

وكان الرئيس الفرنسي، صرح أمس الأحد، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه الفعال للمشاركين في الأعمال السلمية في مينسك ومدن بيلاروس الأخرى.

الخارجية البريطانية ترفض نتيجة الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

وفي سياق متصل، أعلن وزير خارحية بريطانيا دومنيك راب، رفض بلاده نتيجة الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا والتي فاز بها لوكاشينكو.

وقال راب، في بيان صحفي نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الالكتروني اليوم، إن العالم يراقب بحالة من الفزع العنف الذي تستخدمه السلطات البيلاروسية لقمع الاحتجاجات السلمية التي أعقبت هذه الانتخابات الرئاسية التي شابها التزوير.

وأضاف الوزير البريطاني، أن المملكة المتحدة لا تقبل النتائج، قائلا "نحن بحاجة عاجلة إلى إجراء تحقيق مستقل من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن أوجه القصور التي جعلت الانتخابات غير عادلة وكذلك القمع المروع الذي أعقب ذلك".

وأوضح راب، "ستعمل المملكة المتحدة مع شركائها الدوليين لمعاقبة المسؤولين ومحاسبة السلطات البيلاروسية".