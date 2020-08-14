أوكرانيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى بيلاروسيا

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية ، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى بيلاروسيا في الفترة الحالية بسبب الأوضاع المتوترة هناك نتيجة المظاهرات القائمة حاليًا.

وأكدت وزارة الخارجية، حسبما نقلت وكالة أنباء "أوكرانيا برس"، أن السفر إلى بيلاروسيا قد يعرض المواطنين الأوكرانيين لخطر الاعتقال من جانب قوات الأمن أو مواجهة مواقف صعبة في ظل تردي الأوضاع الأمنية.

وتولت السفارة الأوكرانية في بيلاروسيا، في وقت سابق، مهمة إطلاق سراح 5 مواطنين أوكرانيين تم اعتقالهم على يد قوات الأمن البيلاروسية، كما تعرض صحفي أوكراني للضرب من قبل قوات الأمن البيلاروسية ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة نقل على إثرها إلى المستشفى، بحسب "أوكرانيا برس".