قرقاش: الإعلان الإماراتي الإسرائيلي قرار سيادي وليس موجها ضد إيران

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم، إن الإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي، قرار سيادي، وليس موجها ضد إيران.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن بلاده لا تقبل التدخل في قراراتها كما ترفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق.

وأوضح قرقاش، "أن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها دولة الإمارات تحولية ولها وقعها وتأثيرها"، مشيرا إلى أن هذا القرار يعزز موقع بلاده وتنافسيتها.