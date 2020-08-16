نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات يعزز السلام الحقيقي مع الفلسطينيين

قال رئيس وزراء إسرائيل، بينيامين نتنياهو، أن الاتفاق مع الإمارات سيعزز السلام الحقيقي مع الفلسطينيين وفقا لما أعلنته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف نتنياهو،" نتطلع لانضمام دول عربية أخرى إلى دائرة السلام"، موضحا أن الانسحاب لخطوط 67 بموجب الاتفاق مع الإمارات لا يضعف إسرائيل

وأوضح نتنياهو:، أن الاتفاق مع الإمارات يقوم على مبدأ السلام مقابل السلام مشيرا إلى أن الاتفاق مع الإمارات أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية منذ 26 عاما

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أنقذت حل الدولتين، واوقفت خطة الضم الإسرائيلية لأراضي في الضفة الغربية. وأضاف أنور قرقاش، في حوار مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن معاهدة السلام مع إسرائيل أوقفت خطة الضم الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الخطة كانت بمثابة قنبلة موقوتة، وشدد على أن معاهدة السلام اختراق تاريخي يسمح ببناء الثقة.