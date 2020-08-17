نشوب حريق في مصنع مواد غذائية بأكتوبر

نشب حريق في مخلفات داخل مصنع مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونجحت إدارة الحماية المدنية في الجيزة، في السيطرة على حريق نشب في مدينة 6 أكتوبر، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء.

وتبين من التحريات أن النيران نشبت بالمخلفات داخل سور المصنع، ما أدى إلى إثارة الذعر والخوف بين العاملين، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن في الجيزة بلاغا بنشوب حريق في مخلفات داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، وجرى دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة بـ5 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخلاء المبنى بالكامل، وجرى تشكيل فريق من رجال المباحث لكشف أسباب الحريق.