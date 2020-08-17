السيطرة على حريق محدود في مخلفات بمحيط عيادات قصر العيني

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، على حريق محدود نشب في بعض المخلفات بجوار العيادات الخارجية في مستشفي قصر العيني.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من مستشفي قصر العيني بنشوب حريق محدود بالقرب من العيادات الخارجية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء.

وتبين نشوب حريق في بعض المخلفات الموجودة بجوار العيادات الخارجية بالمستشفى، وتمكنت القوات من السيطرة عليها وإخماد الحريق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.