توقف حركة القطارات بسبب اصطدام قطار بتروسيكل في قنا

اصطدم قطار 832 المميز، لليوم الثاني على التوالي بتروسيكل أمام قرية فاو بحري بمحافظة قنا مما أدى لتعطل حركة قطارات الوجه البحري.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارا مفاده اصطدام قطار بتروسيكل أثناء عبوره مزلقاناً غير شرعي، أمام قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث للمتابعة والوقوف على آخر المستجدات دون وقوع ضحايا، وتم استدعاء فنيين لتقدير التلفيات التي أحدثها الحادث في الجرار، وطلب جرار من محطة نجع حمادي لجر العربات.

وتبين حسب شهود عياد، أن القطار كان في طريقه إلى محطة دشنا، وخلال السير اصطدم بتروسيكل تمكن قائده من الفرار أمام قرية فاو بحري على ممر غير شرعي فيما استقل مئات الركاب السيارات على خط "مصر - أسوان" الزراعي القريب من عطل القطار، للاتجاه إلى مجمع مواقف قنا في مركز دشنا للانتقال إلى محافظاتهم ومراكزهم وقراهم.