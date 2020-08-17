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"النوري والغندور" يتفقدان مشروع شارع 306 بالمنصورة

كتب:

صالح رمضان
05:58 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
شارع 306 بالمنصورة

شارع 306 بالمنصورة

تفقد كل من اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، ومنال الغندور السكرتير المساعد، اليوم، على الطبيعة لأعمال التشطيبات النهائية الجارية بمشروع شارع 306 بالمنصورة، وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا، وبعد عمل القرعة العلنية على وحدات المشروع بين الشباب المتقدمين للحصول عليها من خلال المركز التكنولوجي بالمحافظة.

ويستهدف المشروع إقامة مجمع وحدات يتكون من 82 وحدة كمرحلة أولى لبيع وتقديم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة.

ويقع المشروع داخل حديقتين بشارع الجيش، أحدهما بنطاق حي غرب، والأخر بنطاق حي شرق بالمنصورة ويضم  دورات مياه لائقة واماكن انتظار وممشي للمترددين.

وأعلنت المحافظة أنه سيتم توزيع 85% من الاكشاك بنظام القرعة العلنية، و5% للمتقدمين من متحدي الإعاقة، و10% لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والحالات الانسانية ويتم منح الرخصة للفائزين بالقرعة ولا يجوز التنازل عنها للغير.

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