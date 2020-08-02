متحدث صندوق تحيا مصر: ألغينا أنشطة عدة بمشروع "شارع 306" بسبب كورونا

تحدث محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، عن فكرة شارع 306، مبينًا أنَّها تأتي تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بإدارة وتشغيل محلات الطعام المتنقلة، موضحًا "قطعنا شوط هام مع رواد شارع 306 فيما يتعلق بوجود طقوس معينة داخل الشارع، وكل من يزور هذا الشارع تعود عليها سواء في المزيكا، طريقة وأنواع الطعام التي تقدم".

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّه مع ظروف وجود فيروس كورونا المستجد تم إلغاء عدة أنشطة، متابعًا "كنا نريد التفكير في عمل أشياء بسيطة ورمزية لإسعاد الأطفال الصغار ورواد الشارع في أثناء دخولهم".

وأكّد أنَّه تمّ توفير بعض الهدايا الرمزية والحلوى للأطفال لإضفاء نوع من بهجة وطقوس العيد على كل زائر لهذا الشارع، مشيرًا إلى أن الفكرة الأساسية من هذا الشارع هو توفير مكان حضاري منظم يخضع لإجراءات تشغيل وحدات الطعام المتنقلة يستطيع الشباب أن يحصل على وحدة سواء ثابتة أو متنقلة بمساحات مختلفة بإجراءات وأدوات تمويل مرنة، لكي يستطيع تمويل مشروعة ويبدأ فكرته في إدارة وحدات الطعام.

وتابع: "نكون حريصين على عدم تكرار الأفكار في شارع 306 لكي يكون هناك مساحة لتحقيق إيراد مناسب يجعل كل مشارك من رواد الأعمال بحيث يكون له أكثر من فرع بعد نجاح فكرته"، موضحًا "المسألة لم تتوقف عند الأطعمة فقط ولكن من الممكن أن تشمل الصناعات اليدوية والتراثية، فنحاول الخروج عن فكرة الوظيفة الحكومية والعمل المتكرر".