إجراءات يجب اتباعها لتجنب تسريب المواد البترولية على الطرق

أعلنت الإدارة العامة للمرور المركزي، صباح اليوم، إغلاق الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، وذلك بسبب تسريب سولار من سيارة فنطاس على الطريق. وانتقلت القيادات الأمنية بالإدارة العامة للمرور والحماية المدنية والجهات المختصة إلى مكان البلاغ.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأنَّ سيارة نقل سولار تابعة لمقاول نقل "قطاع خاص"، في أثناء سيرها على الطريق الدائري تصادمت بـ"تنك" حمولتها بسيارة نقل محملة بالزلط، مما أدى إلي تسرب السولار على الطريق.

وفي خلال 60 دقيقة، أعلنت الإدارة العامة للمرور المركزي، فتح الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، بعد إغلاقه بسبب تسريب سولار من سيارة "فنطاس" على الطريق.

كيف يمكن تفادي تسرب السولار والمواد البترولية على الطرق؟

الدكتور مجدي موسى صليب، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سابقًا، أكد أنه وفقا لما هو منصوص عليه في الباب الخامس لقانون العمل 12 لعام 2003، تسير تلك المركبات التي تحمل مواد بترولية في وقت معين بساعة متأخرة من اليوم في غير ساعات الذروة، لتفادي حوادث تسرب المواد القابلة للاشتعال.

وتابع صليب، في حديثه لـ"الوطن"، بأن السيارات التي تحمل مواد بترولية يجب التأمين عليها جيدا قبل نقلها، من حيث التأكد من إحكام غلق التانك ولا يسمح بتسرب أي مواد ومملوء للحدود الآمنة المسموح بها، إلى جانب مراعاة السائق جيدا للسير على سرعة بطئية وتجنب السرعة الزائدة.

وبعدها أعلنت الإدارة العامة للمرور المركزي، فتح الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، وذلك بعد إغلاقه لمدة ساعة تقريبًا بسبب تسريب سولار من سيارة "فنطاس" على الطريق.