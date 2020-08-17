عاجل.. فتح طريق "دائري المعادي" بعد إغلاقه ساعة بسبب تسرب سولار

أعلنت الإدارة العامة للمرور المركزي، فتح الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، وذلك بعد إغلاقه لمدة ساعة تقريبًا بسبب تسريب سولار من سيارة "فنطاس" على الطريق.

وقال مصدر أمني، إنَّ رجال الحماية المدنية عملوا على رش مياه ومواد على موقع تسرب السولار لمنع اشتعال النيران، مبينًا أنَّه تمّ فرض كردون أمني وسحب السيارة النقل ووضعها على جانب الطريق، مع إغلاق المكان المسرب من الفنطاس.