عاجل.. إغلاق الطريق الدائري بسبب تسرب سولار

أعلنت الإدارة العامة للمرور المركزي، عن إغلاق الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، وذلك بسبب تسريب سولار من سيارة فنطاس على الطريق. وانتقلت القيادات الأمنية بالإدارة العامة للمرور والحماية المدنية والجهات المختصة إلى مكان البلاغ.

وأغلق الطريق القادم من المريوطية، وتم تحويله على منزل الكورنيش مناطق القاهرة. وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.