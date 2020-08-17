"الأبعاد القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا".. ندوة الملتقى العلمي الدولي ببورسعيد

افتتح الملتقى العلمي الدولي الحواري الأول تحت عنوان: "الأبعاد القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا"، والذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة بورسعيد ويعقد على مدار يومين، وتحت رعاية الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الحقوقوصرح الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد أن الملتقى تطرق لموضوع هام على الساحة العالمية وهو جائحة كورونا من المنظور والأبعاد القانونية والاقتصادية.

وأضاف أن الملتقى يضم ما يقرب من إحدى وعشرين ورقة عمل هامة تطرقت للوضع الراهن للأبعاد القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشار إلى أنه يشارك فيه الجامعات العربية والمصرية وأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة ويمكن تطبيقا على أرض الواقع وتمنى للجميع التوفيق والسداد بما يخدم الإنسانية فى هذا التوقيت والمناخ الاستثنائي الذى يشهده العالم اجمع وأن يقول العلم كلمته في هذه الجائحة كلا في مجاله.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الحقوق أن الهدف من إقامة الملتقى هو إستعراض ما يشهده العالم من مستجدات كبيرة لفيروس كورونا المستجد وما أحدثته الجائحة من تداعيات ورحب عميد كلية الحقوق بدعم الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد للمؤتمر حتى لحظة انطلاقة اليوم.

يضم الملتقى عدد من الجلسات منها الجلسة الأولى ( من منظور القانون العام ) وأيضا ( من منظور القانون الخاص ) ويتحاور فيها عدد من أساتذة الجامعات العربية والمصرية ورئيسا الجلسة الدكتور صالح محمد بدر الدين أستاذ القانون الدولي العام كلية الحقوق جامعة حلوان، والدكتور حمدي على عمر أستاذ القانون العام عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا والجلسة الثانية ( من منظور التجريم والعقاب ) وأيضا ( من المنظور الاقتصادي ) برئاسة الدكتور فتوح الشاذلي أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم القانون الجنائي الأسبق بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية,والدكتور رضا عبد السلام أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة المنصورة محافظ الشرقية الأسبق.