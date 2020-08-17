دار الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم والعام الهجري الجديد الأربعاء

تستطلع دار الافتاء المصرية، مساء يوم الأربعاء القادم، هلال شهر المحرم من العام 1441 هجريا، بواسطة اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتحديد غرة الشهر ورأس السنة الهجرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا باعتبار الخميس المقبل 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.