"صحة الدقهلية": أكثر من 7 آلاف حملة تفتيشية على الصيدليات خلال 8 أشهر

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن تنفيذ 7342 حملة تفتيشية علي الصيدليات خلال عام 2020، حررت خلالها 785 محضر مخالفات على الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية.

وحسب بيان مديرية الصحة، شُنت 12 حملة تفتيشية على صيدليات الخدمة الليلية بمختلف المحافظة، والتفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية بواقع 257 حملة خلال الـ8 أشهر الماضية.

وذكرت أنه جري إصدار 37 قرار غلق لصيدليات سواء لوجود مخالفات أو عدم وجود مدير، إضافة إلى 50 قرارًا بإلغاء تراخيص، كما قامت فرق التفتيش الصيدلي بالتفتيش المفاجئ على 905 مراكز طبية ووحدات صحية بمعرفة الإدارات والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، وتم استصدار 146 قرار ترخيص لمؤسسات صيدلية.