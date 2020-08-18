"بلاي ليست" بأبرز أغنيات كتبها بديع خيري ولحنها سيد درويش

"شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك.. لابد عن يوم برضه ويعدلها سيدك.. إن كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك.. أهون عليك ياحر من مدت إيدك".. تعاون فني جمع بين المؤلف بديع خيري والشيخ سيد درويش، أثمر عن مجموعة من الأغاني التراثية، التي أثرت المكتبة الغنائية المصرية.

شكّل بديع خيري، وسيد درويش، ثنائيًا فنيًا في بدايات القرن الماضي، الذي أسفر عن عدد من الأغنيات التي مازالت عالقة في الأذهان، منها "يابلح زغلول، دنجي دنجي، أهو ده اللي صار، البحر بيضحك ليه، خفيف الروح بيتعاجب، طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة"، و يتغنى بها مختلف الأجيال، تستعرض "الوطن" أبرز هذه الأعمال الفنية التي جمعت بين "خيري" و"درويش".

قوم يامصري

"قوم يا مصري، مصر دايمًا بتناديك.. خد بنصري، نصري دين واجب عليك"، قدمها الثنائي بديع خيري، وسيد درويش، إبان ثورة 1919، "شوفت أي بلاد يا مصري في الجمال.. تيجي زي بلادك اللي ترابها مال.. نيلها جي السعد منه حلال بلال.. كل حي يفوز برزقه عيشته عال".

مخسوبكوا إنداس

"مخسوبكو إنداس.. صبخ مختاس.. مسختوا بابوتسي ياناس.. مفيس فلوس.. بقيتو منخوس.. فلستو خلاص.. نستغلوا فى إيه يا أفندي يابيه مادام البخت موريه"، غناها سيد درويش، وأعاد حفيده الفنان إيمان البحر درويش تقديمها من خلال فيلم تزوير في أوراق رسمية، بطولة محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، هشام سليم، "سوخنا نروح لمين دوخنا يامسلمين.. نسكي لمين ولمين آه.. حانتيس مانتيس يابو الريس إن ساء الله تعيس".

الحلوة دي

"الحلوة دي قامت تعجن في البدرية.. والديك بيدن كوكو كوكو في الفجـرية.. يالا بنا على باب الله يا صنايعية.. يجعل صباحك صباح الخير ياسطى عطية"، أعادت الفنانة فيروز غناءها بصوتها "ما تشد حيلك يا أبو صلاح.. إضربها صرمة تعيش مرتاح.. خلي تكالك ع الفتاح".

أم إسماعيل

"ياحلاوة أم إسماعيل في وسط عيالها.. زي النجفة عم بتلعلط في جمالها.. تزرع وتقلع في الغيط ويا راجلها وتعاود تاني لعجينها وغسيلها.. تحلب جاموستها حلاوة كتاكيتها ع الملوخية ياختي عليها وعلى بطـتها"، غناها سيد درويش، وأعادت فيروز غناءها، وقدمها إيمان البحر درويش خلال أحداث فيلم "الحكاية في كلمتين"، بطولة أحمد مظهر، ليلى علوي، نجاح الموجي، وحيد سيف.