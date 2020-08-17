الأزهر ينظم ورشة عمل للوافدين عن الأفكار المتطرفة وطرق مواجهتها

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن تحمل الكثير من الشبهات التي تمثل خطورة على المجتمع، مشيرًا إلي أن التنظيمات الإرهابية بدأت في توظيف هذه المواقع لنشر الفكر المتطرف والأفكار المغلوطة.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل بعنوان "آليات رصد الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية المواجهة"، والتي أقامتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،اليوم، بالقاعة الكبرى بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبحضور خمسين طالبًا وافدًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال "الهدهد"، إنه أصبح من الضروري التركيز على الدور الذي تلعبه هذه المواقع والشبكات الاجتماعية في تجنيد الشباب واستقطابهم لتنفيذ أغراضها، حيث سخرت هذه الجماعات المتطرفة الشبكة الرقمية لأغراضها الدعائية، ولنشر ثقافة التطرف والتجنيد، وتمويل أنشطتهم الإرهابية وتخطيطها وتنفيذها.

كما تناول المستشار العلمي للمنظمة، كيفية تفنيد الفكر المتطرف والرد علي الشبهات، موضحًا الفرق بين الفتاوى والعلوم الشرعية، مؤكدًا أن العلوم الشرعية ثابتة ومستخرجة من الكتاب والسنة، ولكن الفتاوى متغيرة بحسب أحوال الزمان والمكان، حيث يقوم بعض المتطرفين بالتشكيك في الفتاوى كما يشكك البعض الآخر في الأحكام الشرعية الثابتة، فيؤدي ذلك إلى الفكر المتعصب ونشر الفوضي والفتاوى الضالة وإراقة الدماء.

وفي الختام أوصى "الهدهد" الطلاب الوافدين بالحفاظ علي المجتمعات والأوطان وتعظيمها، فالحفاظ عليها يعادل مرتبة الجهاد في سبيل الله، وطالبهم بنشر منهج الازهر الشريف الذي يدعو للتعايش وتقبل الآخر، ونبذ العنف والكراهية.