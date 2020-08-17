"التعليم": إعلان شكل العام الدراسي مطلع سبتمبر بعد موافقة "الصحة"

ناقش الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة هالة زايد، التصورات المبدئية لخطة العام الدراسي المقبل، والتي سيجرى الإعلان عنها كاملة أول سبتمبر المقبل، وبعض الحلول المقترحة لشكل ونظام الدراسة؛ للوصول إلى القرار الصحيح الذي يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذي نحافظ به على سلامتهم وصحتهم.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أهمية التكاتف والتعاون مع وزارة الصحة؛ لضمان الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والوصول لأفضل نموذج يتناسب معهم خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن العام الدراسي سيبدأ 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021.

وأوضح أن الوزارة تواجه الوزارة تحديًا كبيرًا في أعداد الطلاب، حيث إن هناك نحو 22 مليون طالب، مقسمين على جميع المراحل.