الصين تعتبر عدم تمرير مشروع القرار الأمريكي بشأن إيران رفضاً للأحادية

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم الاثنين أن نتيجة تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بحظر الأسلحة على إيران تثبت مرة أخرى أن "الأحادية غير مقبولة، والتنمر لن ينجح، وأنه لا مفر أن تفشل أي محاولة لوضع المصلحة الذاتية فوق مصلحة المجتمع الدولي".

وقال جيان، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على تصويت مجلس الأمن يوم الجمعة على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران، والذي لم يتم تمريره، إنه أثناء التصويت، عارضت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن تصرفات الولايات المتحدة التي وصفها بـ"الخاطئة"، مشيرا إلى أن الغالبية ترى أنه يجب الالتزام بالاتفاقية الشاملة بشأن القضية النووية الإيرانية وقرار مجلس الأمن رقم 2231 وتنفيذهما بصورة فعالة.