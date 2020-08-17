صور.. حملات مكثفة لرفع لافتات مرشحي مجلس الشيوخ بمرسى مطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إزالة ورفع الإشغالات وإزالة البنرات واللافتات الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ من الشوارع والطرق العامة والميادين الرئيسية، من خلال الحملة المكبرة لرجال تحسين البيئة بمجلس المدينة والإدارات المعنية.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن حملة مجلس المدينة نفذت إزالة الإعلانات والبنرات واللافتات فى شوارع الإسكندرية وشكري القوتلي والجلاء وزاهر جلال، وجار المتابعة والعمل فى باقى الشوارع والميادين الرئيسية.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إزالة جميع اللافتات والبنرات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ فى شوارع العاصمة بمدينة مرسى مطروح.