كشفت ميرال نبيل مدير الإدارة الهندسية بـ"حفظ تراث بالقاهرة"، تفاصيل خطة تطوير ميدان التحرير.

وقالت "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري والإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد المذاع عبر شاشة ten الفضائية، إن تطوير الميدان جاء بناء على تكليفات من رئاسة الجمهوية.

وأوضحت "نبيل" إن المشروع سيشمل تطوير أعمال الإنارة وإزالة اللافتات المخالفة ودهان الواجهات، وغيرها من أعمال التطوير، وذلك يأتي في إطار التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة.

وكان مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعوا، منذ أيام، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير ميدان التحرير بمحافظة القاهرة، وذلك في حضور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، واستشاري المشروع، والجهات ذات الصلة بتنفيذه.

وأشارت الوزارة إلى أن تطوير ميدان التحرير، أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، ليكون أحد المزارات الأثرية والسياحية، يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال (العاصمة الإدارية الجديدة) الجاري تنفيذه حاليا، وليشكلا معا "العاصمة الجديدة".