العربية: أنباء عن إسقاط مروحية تركية ومقتل طاقمها في شمال العراق

تواردت أنباء عن إسقاط مروحية تركية ومقتل طاقمها في شمال العراق، وفقا لما أعلنت عنه قناة "العربية"، في نبأ عاجل، اليوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن العراق، أمس الأحد، إلغاء زيارات مسؤولين أتراك، وإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات أمام المواطنين الأتراك، ردًا على انتهاك أنقرة لسيادة البلاد والاعتداء عليها.

وقالت الخارجية العراقية: "تعاملنا بالمثل مع تركيا ردًا على انتهاكها للسيادة العراقية، من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق".

وتابعت "أوقفنا منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى بلادنا ردًا على انتهاك تركيا لسيادتنا".

وتوالت ردود فعل عربية ودولية غاضبة ومستنكرة لانتهاك تركي، الثلاثاء الماضي، استهدف مركبات عسكرية لحرس الحدود بقصف صاروخي من طائرة مسيّرة بمنطقة سيدكان شمال العراق، ما أسفر عن مقتل 5 بينهم ضباط برتب رفيعة.

وأكد الوزراء العرب دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية.

وعلى أثر ذلك، ألغى العراق زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التي كانت مقررة، الخميس الماضي، واستدعى سفير أنقرة، احتجاجًا على الاعتداءات التركية.

ودأبت تركيا على مهاجمة مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية وفي شمال العراق، حيث تتمركز الجماعة المسلحة.