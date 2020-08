فيديو.. استهداف دورية تركية روسية بقذيفة بإدلب السورية

قالت وكالة "شاهد" السورية، إنه تم استهداف الدورية التركية الروسية المشتركة على الطريق الدولي "إم 4" M4 بقذيفة "آر بي جي" بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب من قبل مجهولين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وانتشر فيديو على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوضح استهداف الدورية بالقذيفة أثناء مرورها من الطريق الدولي.

#SYRIA – [] A MRAP armoured vehicle of the #Turkish Army (Kirpi) has been blown up during a joint Russian-Turkish patrol on a section of the M4 highway in the Syrian province of #Idlib.



