رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. استهداف دورية تركية روسية بقذيفة بإدلب السورية

كتب:

(وكالات)
04:07 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
بالفيديو..استهداف دورية تركية روسية بقذيفة بإدلب السورية

بالفيديو..استهداف دورية تركية روسية بقذيفة بإدلب السورية

قالت وكالة "شاهد" السورية، إنه تم استهداف الدورية التركية الروسية المشتركة على الطريق الدولي "إم 4" M4 بقذيفة "آر بي جي" بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب من قبل مجهولين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وانتشر فيديو على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوضح استهداف الدورية بالقذيفة أثناء مرورها من الطريق الدولي.

اقرأ المزيد:

الطيران السوري يدمر أكبر مستودعات جبهة النصرة بريف إدلب

الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط إدلب السورية

مقتل 3 من عائلة واحدة في قصف جوي روسي بريف إدلب

المرصد السوري: تركيا نقلت 27 ألف مرتزق إلى ليبيا ومخاوف من إدلب جديدة