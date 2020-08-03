مقتل 3 من عائلة واحدة في قصف جوي روسي بريف إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، إن طائرات حربية روسية نفذت ضربات جوية على أماكن في مدينة بنش ومحيطها وأطرافها بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، بالإضافة لإصابة شخص آخر.

وذكر المرصد السوري، أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت المنطقة بأكثر من 10 صواريخ، مشيرا إلى أن القتلي كانوا من النازحين إلى مدينة "بنش" و"القادمين" من ريف إدلب الشرقي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" الإخبارية.

وأعلن المرصد السوري، أمس الأحد، عن وقوع قصف صاروخي نفذته القوات السورية البرية المتمركزة في جبل شحشبو، استهدف مواقع الفصائل في قريتي الفطيرة وسفوهن في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.