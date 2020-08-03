المرصد السوري: تركيا نقلت 27 ألف مرتزق إلى ليبيا ومخاوف من إدلب جديدة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتقال 27 ألف مرتزق سوري بينهم نحو 10 آلاف متشدد إلى ليبيا عبر تركيا للقتال إلى جانب ميليشيات السراج، من أجل تحويل ليبيا إلى قاعدة حليفة للإرهابيين، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن تركيا تُمهد لأن تُصبح ليبيا ساحة لظهور تكتلات كبرى من هذه التنظيمات أو إنشاء "جماعات جديدة" منشقة عن التنظيمات القائمة، فنقل تركيا للمرتزقة من التنظيمات الإرهابية الموالية لها في سوريا إلى ليبيا يثير المخاوف من خلق "إدلب أفريقية" على الأرض الليبية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن هناك تخوفا من أن الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا قد ينسقون مع تنظيمات إرهابية في أفريقيا مثل تنظيم "بوكو حرام" في نيجيريا وتشاد ومالي وقد ينطلقون من ليبيا نحو أوروبا وهذا ما كشفه الجيش الوطني الليبي عن هروب متطرفين إلى أوروبا بطرق غير شرعية.