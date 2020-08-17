وزيرا الخارجية والداخلية الإيطاليان يزوران تونس لمناقشة ملف الهجرة

ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن وزيري الخارجية لويجي دي مايو، والداخلية لوسيانا لامورجيز، سيتوجهان، اليوم، إلى تونس برفقة مفوضين أوروبيين؛ للقاء الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء المكلف هشام مشيشي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وسيرافق لامورجيز ودي مايو، المفوضان الأوروبيان أوليفر فارهيلي وإيلفا جوهانسون، وأوضحت الصحبفة الإيطالية، أن الهدف من هذه الزيارة الحد من المهاجرين.

وفي الشهر الماضي، طلب دي مايو من أوروبا تقديم دعم ملموس في المفاوضات مع تونس، معتبرًا تدفق المهاجرين، خصوصاً الشباب، هو مرآة للأزمة الخطيرة التي تواجه تونس.

ووصل عدد الوافدين عن طريق البحر في عام 2020 إلى 15 ألفًا، أي ما يقرب من 4 أضعاف ما كان عليه العام الماضي، والتونسيون هم أكثر الجنسيات.

وفي الأسابيع الأخيرة، عززت تونس المراقبة على الشواطئ والدوريات البحرية في منطقة صفاقس، ما أدى إلى توقيف المهربين وعرقلة القوارب لكن المهاجرين لم يتوقفوا.