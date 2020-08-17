البرلمان يوافق على "تقسيم الدوائر" من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مشروع قانون تقسيم الدوائر، المقدم من الدكتورعبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر من حيث المبدأ.

وتحدث خلال الجلسة، الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، ومقدم القانون، مؤكّدًًا أنَّ القانون تمّ دراسته بشكل وافٍ، مبينًا أنَّه جرى مراعاة النسب السكانية ومراعاة حد الانحراف وكل النسب الدستورية.

واعترض عدد من النواب على تقسيم الدوائر، ورفض سليمان وهدان وكيل مجلس النواب الاكتفاء بمقعدين في بورسعيد رغم التعداد السكاني، كما اعترض النائب إيهاب الخولي على عدد مقاعد إمبابة، وكذلك النائب سعيد حساسين الذي أكّد أنَّ مقعدًا واحدًا لدائرة كرداسة التي قوامها 700 ألف نسمة لا يعد أمرًا صحيحًا، مطالبًا بمقعدين بدلًا من مقعد واحد.

وشرح أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف دعم مصر الأسس التي جرى عليها تقسيم الدوائر، وهي عدد الأصوات وتقسيمها بشكل عادل، مطمئنًا النواب أنَّه جرى مراعاة النسب الدستورية، لافتًا إلى أنَّ مشروع القانون الجديد قسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصّص للانتخابات بالنظام الفردي، والمخصّص لها 284 مقعدًا، منها 31 مقعداً، في 19 دائرة لمحافظة القاهرة والجيزة 25 مقعدًا، والقليوبية 16 مقعدًا، إضافة إلى تمثيل 6 محافظات بواقع مقعدين للفردي، وهي: "السويس، بورسعيد، مطروح، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء".

وتضمنت التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، تخصيص 4 دوائر انتخابية للقوائم المغلقة المطلقة بواقع 284 مقعداً، وهي: الدائرة الأولى: "دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعد، وشملت القاهرة 31 مقعداً، القليوبية 14، الدقهلية 17، المنوفية 13، الغربية 16، كفر الشيخ 9".

أما الدائرة الثانية "دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، وعددها 100 مقعد، تضم محافظات "الجيزة 23، الفيوم 9، بني سويف 8، المنيا 14، أسيوط 11، الوادي الجديد 2، سوهاج 13، قنا 9، الأقصر 4، أسوان 4، البحر الأحمر 3".

والدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الشرقية، وعددها 42 مقعداً، ضمت محافظات: "الشرقية 21، دمياط 6، بورسعيد 2، الإسماعيلية 4، السويس 2، شمال سيناء 5، جنوب سيناشء 2"، أما "دائرة قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وعددها 42 مقعداً، وشملتضم محافظات "الإسكندرية 17، البحيرة 20، مطروح 4".