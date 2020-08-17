مصادر حكومية كويتية: استمرار منع قائمة الـ31 دولة من دخول البلاد

كشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الكويتي، ارتأى خلال اجتماعه اليوم، استمرار قائمة 31 دولة الممنوع رعاياها من دخول الكويت حتى إشعار آخر.

وقالت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، إن السلطات الصحية أوصت باستمرار القائمة وفق المؤشرات الصحية المحلية والعالمية، وأن انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لا يزال مستمراً ولم ينخفض في تلك الدول.