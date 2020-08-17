رئيس التحرير

محمود مسلم

مصادر حكومية كويتية: استمرار منع قائمة الـ31 دولة من دخول البلاد

كتب:

(وكالات)
05:25 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
مصادر حكومية كويتية: استمرار منع قائمة الـ31 دولة من دخول البلاد

مصادر حكومية كويتية: استمرار منع قائمة الـ31 دولة من دخول البلاد

 كشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الكويتي، ارتأى خلال اجتماعه اليوم، استمرار قائمة 31  دولة الممنوع رعاياها من دخول الكويت حتى إشعار آخر.

وقالت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، إن السلطات الصحية أوصت باستمرار القائمة وفق المؤشرات الصحية المحلية والعالمية، وأن انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لا يزال مستمراً ولم ينخفض في تلك الدول.

 

اقرأ المزيد:

الكويت: قرار بحظر تحويل الوافدين من القطاع الأهلي إلى الحكومي

وزير خارجية الكويت لسامح شكري: قرار وقف الطيران من مصر محل مراجعة

الهجرة: الكويت وافقت على دخول طيارات مصرية لإعادة العالقين

الكويت: السجن من 10 إلى 30 عاما لمتهمين في قضية فساد ضيافة الداخلية

الكويت: 91 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال في يوليو الماضي