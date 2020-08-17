البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء بحارة زويلة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تماف باسيليا، رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية.

ويأتي اللقاء من أجل متابعة الخدمة في الدير، والاطمئنان على أوضاع راهبات الدير.

وتضم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العديد من الأديرة للراهبات في الداخل والخارج من أبرزها: "دير القديسة دميانة في محافظة الدقهلية، دير مارجرجس بمصر القديمة، ودير أبوسيفين في مصر القديمة والذي يعرف باسم "دير أبي سيفين للبنات" أو "دير البنات بحارة البطريرك بدرب البحر"، ودير الأمير تادرس في حارة الروم، ودير العذراء في حارة زويلة، ودير مارجرجس للراهبات في حارة زويلة".