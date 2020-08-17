الكنيسة: سيامة 3 دياكونيين بسمالوط

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تمت بإيبارشية سمالوط، سيامة ثلاثة من خدامها في درجة "دياكون" بيد الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية.

وأضاف حليم، في بيان له، إن الأنبا بفنوتيوس كان قد صلى القداس بكاتدرائية مخلص العالم بمقر مطرانية سمالوط، وخلاله تتم صلوات سيامة الدياكونيين الجدد، وهم: "دياكون ميلاد رزق الله- دياكون حنا منير- دياكون صموئيل سمير".

و"دياكون" هي أعلى رتبة في "الشماسية" بالكنيسة وتعني "شماس كامل"، ولرسامة "الدياكون" عدة شروط حسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي:

1- يجب ألا يقل عن 25 سنة.

2- يمر بفترة اختبار وتلمذة للوصول به إلى النضج المطلوب لمسئولية الخدمة.

3- أن يكون قدوة في الكلام والتصرف والمحبة والطهارة، موفقًا في سلوكه، ملاحظًا نفسه، مهتمًا بحياته الروحية والأبدية.

4- أن يكون متواضعًا قنوعًا غير محب للمال قادرًا على احتمال مشقات الخدمة بلا تذمر، صاحب مبدأ ولا يحابي وجه الأغنياء أو الكبار على حساب الآخرين.

5- يعكف على القراءة والدرس حتى يبنى نفسه روحيًا.

6- أن يكون مشهودًا له من كافة المؤمنين بالأمانة والعفة وحب السلام.

7- أن تقدم عنه تزكية من شعب الكنيسة أنه يستحق هذه الدرجة.

أما وظائف الدياكون، فهي:

1- تلاوة مردات الأواشي التي يصليها الكاهن في رفع البخور والقداس.

2- التنبيه على المصلين ببدء الصلوات.

3- التنبيه على المصلين بحفظ النظام والسكون والوقوف في الصلاة بمخافة ونقاوة وخشوع.

4- معاونة الكاهن في افتقاد شعب الكنيسة.

5- كتابة أسماء مقدمي القرابين والعطايا للكنيسة ليذكرهم الكاهن بعد أوشية القرابين

6- تنظيف الهيكل وترتيب المذبح ومسحه من الغبار قبل أن يأتي الكاهن ويعمل فرش المذبح.

7- يقرأ الإنجيل في القداس الإلهي.

8- يحمل الكأس ويناول الشعب من الدم بإذن الكاهن في حالة الضرورة.

9- خدمة الأرامل والأيتام والمحتاجين والمرضى والمسجونين.

10- الوعظ والتعليم والكرازة: ويكون ذلك بإذن الأب الأسقف أو الكاهن.